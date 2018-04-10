وفود طبية تصل مستشفيات غزة لمساندة الطواقم الطبية

أعلن أ.سهيل فليفل مسئول جمعية اغاثة أطفال فلسطين عن وصول وفد أمريكي متخصص بجراحة الاوعية الدموية برئاسة د.مارك اسبلاند لمستشفى الإندونيسي في بعثة تطوعية طارئة لإغاثة جرحى أحداث مسيرة العودة الكبرى ,و التي تعتبر الزيارة الثانية له بعد عام و نصف .

ويأتي توافد الوفد الطبية الأجنبية جاءت بعد أن أطلقت وزارة الصحة عدة نداءات استغاثة لمساندة الطواقم الطبية داخل مستشفياتها خاصة في بعض التخصصات منها جراحة الاوعية الدموية والعظام تزامنا مع احداث مسيرة العودة التي خلفت مئات الاصابات خاصة فى الاطراف السفلية نتج عنها تهتكات فى الاوردة و الشرايين والعظام والاعصاب و أنسجة اعضاء الجسم و تحتاج الى مزيد من الكوادر الطبية فى هذه التخصصات.

و أشار فليفل الى وصول وفد فرنسي برئاسة د.كريستوف أوبرلين و المتخصص فى جراحة اليد و الاعصاب الطرفية مجمع الشفاء الطبى ,حيث كشف على 60 حالة ,و سيجرى عمليات جراحية لجرحى مسيرة العودة و حالات التشوهات الخلقية.

وأضاف:"وصل وفد أسترالي متخصص في مناظير الركبة برئاسة د.تيم كينان مستشفى غزة الأوروبي لإجراء 10 عمليات بواقع عمليتين يوميا تشمل الحالات المعدة مسبقا من قبل المستشفى, معظمها حالات الرباط الصليبي ,و من المتوقع ان تستمر زيارته لمدة أسبوع.

هذا و قد غادر الوفد الفرنسي برئاسة البروفيسور كونتين كاسميار المتخصص فى جراحة الفم و الفكين القطاع بعد أن أجرى 29 عملية جراحية منها 4 عمليات دقيقة جدا و تحتاج لمهارة عالية , الى جانب اجراء 20 عملية أجراها الطبيب الفلسطيني الجنسية د.رؤوف سلطي و المتخصص في جراحة المسالك البولية, حيث استمرت زيارته للقطاع غزة 6 أيام متواصلة.

يذكر أن هذه الوفود وصلت الى قطاع غزة من خلال جمعية اغاثة أطفال فلسطين و التى تهتم بعلاج الأطفال من خلال الوفود الطبية التي بلغ عددها 145 وفدًا من جميع أنحاء العالم في عام 2017 فقط، اضافةَ لرعاية إرسال الأطفال الى أمريكا وأوروبا لتلقي العلاج الخاص بهم.