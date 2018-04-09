عصائر لخفض التوتر

عندما تزداد الضغوط على الجسم والذهن تحتاج إلى زيادة مغذيات بعينها وخاصة مضادات الأكسدة التي توجد في الفاكهة والخضروات.

لمحاربة التوتر وتخفيف الضغوط والحد من تأثير الإجهاد على مظهر البشرة وعلى خلايا الجسم يمكنك الاعتماد على هذه العصائر أو السموثي: الجزر والطماطم. الجمع بين الجزر والطماطم يزوّد الجسم بجرعة كبيرة من البوتاسيوم وفيتامين “أ” و”ك” و”سي” إلى جانب الألياف، ما يوفّر كمية كبيرة من الطاقة تعيد الهمّة والحماس إلى الجسم.

البابايا. اضرب البابايا في الخلاط وأضف إليه بعض ماء جوز الهند لتزوّد جسمك بجرعة كبيرة من فيتامين “سي” تمنح النشاط، إلى جانب الإنزيمات التي تخفّف مشاكل الهضم وتوتر القولون العصبي. النعناع والليمون (الحامض).

هذه التوليفة تعزّز طاقة الشفاء في الجسم، وتخفف التوتر والتلبك المعوي. اللبن والموز. يوفر اللبن (الزبادي) البكتريا الصديقة التي تحسن الهضم وتقوي المناعة، إلى جانب أنه مع الموز يزوّد الجسم بتوليفة من المغذيات تجمع بين البوتاسيوم والبروتين تعيد شحن الطاقة.

التوت والفراولة. التوت بكل ألوانه والفراولة (الفريز) مصدر غني لمضادات الأكسدة وفيتامين “سي”، ما يساعد على خفض التوتر.

يمكنك إضافة شرائح من الموز أو ملعقتين من اللبن الزبادي. الزنجبيل والليمون. مرة أخرى، يمكنك الحصول على فيتامين “سي” من الليمون وإضافة مضادات الالتهابات النباتية إليه والتي يوفرها شراب الزنجبيل، وتناول السموثي بارداً.