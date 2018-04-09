المحامي المقدسي "جواد عبيدات" نقيباً جديداً للمحامين

انتخب أعضاء مجلس نقابة المحاميين الجديد والمكون من 15 عضواً بواقع 9 أعضاء في مركز القدس و6 أعضاء في مركز غزة، المحامي جواد عبيدات نقيباً للمحامين عن الدورة الحالية 2018-2021، وذلك خلال الجلسة الأولى للمجلس بعد الانتخابات.

وأوضحت النقابة في بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه، مساء اليوم، أن الاجتماع عقد عبر الدائرة المغلقة الفيديوا كونفرنس ووفقا للأصول القانونية وترأس الجلسة عضو مجلس النقابة المنتخب سلامة بسيسو بصفته الأكبر سنا في الأعضاء.

وحضر الجلسة أعضاء المجلس في مركز القدس وهم المحامي جواد عبيدات والمحامي يزيد مخلوف والمحامي محمد جرار والمحامي أمجد الشلة والمحامي فادي عباس والمحامي إسماعيل حسين والمحامي حربي لفروخ والمحامي سعد سعد وتغيب عن الاجتماع المحامي داود درعاوي بسبب تعرضه لوعكة صحية.

وفي مركز غزة حضر كافة الأعضاء وهم المحامي سلامة بسيسو المحامي زياد النجار المحامي علي الدن المحامي عبدالعزيز الغلاييني والمحامي شعبان الجرجير والمحامية رنا الحداد.

وصوت جميع الأعضاء بالاجماع لانتخاب المحامي جواد عبيدات نقيبا للمحامين الفلسطينيين للدورة (2018-2021) بمشاركة المركزين غزة والقدس.

من جهته شكر المحامي جواد عبيدات الثقة الكبيرة التي أولها إليه الهيئة العامة ومجلس النقابة في الوطن على انتخابه نقيبا للمحامين الفلسطينيين، مؤكدا سعيه الدائم للعمل على استنهاض القوى من الأجل السمو بمهنة المحاماة للمكانة التي تليق بها مؤكدا على دعمه الكبير للعمل بصورة تكاملية مع منظومة العدالة بكل مكوناتها وبصورة مباشرة بالإضافة للتركيز على تعظيم خدمة الزميلات والزملاء المحامين من أجل حل كافة المعيقات التي تواجههم وختم نقيب المحامين أن النقابة سوف تكون نبراس قوة ورافعة حقيقة للقضايا الوطنية وسوف تعمل مع القيادة الفلسطينية ممثلة بفخامة الرئيس محمود عباس أبو مازن من أجل التصدي للمشروع الدولي القائم على إسقاط طموح الشعب الفلسطيني في تقرير مصيرة