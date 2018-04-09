أسباب غير متوقعة للصداع!

تعد آلام الرأس والصداع من الأعراض الشائعة التي يعاني منها الملايين حول العالم، وتتنوع أسبابها بشكل كبير، لذلك من الضروري معرفة سبب الصداع، قبل وصف العلاج المناسب. هناك أسباب غير متوقعة تؤدي إلى آلام الرأس، يغفل عنها الكثيرون، وتنتج عن ممارسات الحياة اليومية الخاطئة.
وفيما يلي أهمها، بحسب موقع إليت ديلي:
- الضوء الأزرقتشير الدراسات، إلى أن التعرض للضوء الناتج عن شاشات الكمبيوتر والهواتف المحمولة، يمكن أن يؤدي إلى الصداع وآلام في العنق والكتف، بالإضافة إلى تشويش وعدم وضوح في الرؤية، ويمكن تجنب ذلك عن طريق إبعاد الشاشة عن العينين، وأخذ فترات راحة متقطعة.
- الجفافيوصي الأطباء دوماً بشرب ما بين 8 إلى 10 أكواب من الماء بشكل يومي، ويعتبر الجفاف، من أهم عوامل الشعور بالصداع، لذلك عندما تشعر بآلام الرأس، فأول ما يجب أن تتأكد منه، هو كمية الماء التي تشربها بشكل يومي.
- الدورة الشهرية يعتبر الحيض من أهم العوامل المسببة للصداع النصفي، وفقاً لجمعية “ذا مايغرين ترست” الخيرية البريطانية، فإذا شعرت المرأة بالصداع أثناء الدورة الشهرية، فهذا أمر طبيعي على الأغلب، إلا إذا كان هناك أسباب أخرى.
- التغير المفاجئ في أنماط النوم إذا كنت مضطراً إلى الاستيقاظ قبل الموعد المعتاد بعدة ساعات، فمن المرجح أن تشعر بالصداع، حيث أن أي خلل في الساعة البيولوجية للجسم، يزيد احتمال الإصابة بالصداع وآلام الرأس.
5- شرب الكثير من القهوة الإفراط في تناول المشروبات الغنية بالكافيين سبب شائع للصداع، والتوقف المفاجئ عن هذه المشروبات يمكن أن يؤدي إلى نفس النتيجة، وينصح بشرب كميات قليلة من القهوة والشاي خلال النهار لتجنب ذلك.