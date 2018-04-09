أسباب غير متوقعة للصداع!

الضوء الأزرقتشير الدراسات، إلى أن التعرض للضوء الناتج عن شاشات الكمبيوتر والهواتف المحمولة، يمكن أن يؤدي إلى الصداع وآلام في العنق والكتف، بالإضافة إلى تشويش وعدم وضوح في الرؤية، ويمكن تجنب ذلك عن طريق إبعاد الشاشة عن العينين، وأخذ فترات راحة متقطعة.