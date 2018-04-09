احذف الفيس بوك من هاتفك 5 أيام

أظهرت تجارب أجريت في جامعة كوينزلاند باستراليا انخفاض مستوى هرمون التوتر (الكورتيزول) بعد حذف الفيس بوك ومواقع التواصل الاجتماعي من الهاتف لمدة 5 أيام. ويرتبط ارتفاع مستوى الكورتيزول في الجسم بعدة مشاكل صحية منها زيادة الشهية والوزن.

وكشفت التجارب التي نُشرت نتائجها في مجلة “سوشيال سيكولوجي” أن مستوى هرمون الكورتيزول في اللعاب قد انخفض بشكل واضح بعد أخذ إجازة إجبارية من التواصل عن طريق مواقع الشبكات الإلكترونية، بينما لم يحدث هذا الانخفاض لدى المجموعة التي شاركت في التجربة وطُلب منها مواصلة التفاعل الإلكتروني. وبحسب البروفيسور إريك فانمان الذي أشرف على التجارب: أخذ إجازة لمدة 5 أيام من الفيس بوك يساعد على خفض التوتر، وهو إجراء ننصح باللجوء إليه كل فترة.

ويعتبر الفيس بوك أكثر شبكات التواصل الاجتماعي انتشاراً، وقد أصبحت هذه الشبكات وسيلة اتصال وتواصل اجتماعي أساسية، وتشير معدلات التصفح إلى أن الكثير من الناس يتصفحون تويتر وفيس بوك وواتس أب بشكل متكرّر كل يوم، وهو ما يعرّض الإنسان لضغوط اجتماعية من مصادر عديدة تنعكس على حالته المعنوية.