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العنب يعالج أكثر الأمراض العصبية انتشاراً

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 22:55 - 09 ابريل 2018
عنب عنب
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أثبت علماء أميركيون فعالية المركبات العضوية الموجودة في فاكهة العنب الصيفية في علاج أكثر الأمراض العصبية انتشاراً. ويؤكد علماء من كلية طب جبل سيناء في أميركا أن الأدوية الفعالة والآمنة من مضادات الاكتئاب، يتم الحصول عليها من المركبات العضوية الموجودة في العنب. وأظهرت الدراسات أن العنب ليس له تأثير مهدئ قوي فحسب، بل يساعد على تحييد العديد من أمراض الجهاز العصبي.

ولاحظ العلماء وفقاً لما نشرته «روسيا اليوم» أن الاكتئاب يرتبط بمجموعة من الأمراض الأخرى (المرافقة) مثل التهاب الجهاز المناعي المحيطي وأمراض الغدد اللمفاوية المسؤولة عن حماية الجسم.

وتهدف مضادات الأمراض الحديثة مثل السيروتونين أو الدوبامين إلى تنظيم عمل الناقلات العصبية بشكل عام، إلا أن حالات الاكتئاب وغيرها من الاضطرابات النفسية تتطلب علاجاً أكثر فعالية من هذه الأدوية.

ويعوّل العلماء على إنتاج أدوية أكثر فعالية للاكتئاب من المركبات العضوية للعنب بعد دراسة خصائص الحمض النووي البشري.

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