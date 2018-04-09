رئيس هندوراس يلغي مشاركته في "إيقاد الشعلة" في "إسرائيل"

علن رئيس هندوراس، خوان أولارندو هرنانديس، مساء اليوم الإثنين، إلغاء مشاركته في حفل "إيقاد الشعلة" في إسرائيل الأربعاء القادم، بمناسبة ما يسمى "يوم الاستقلال".

وكان من المفترض أن يشارك هرنانديس في الحفل من قبل "المركز للمساعدة والتعاون الدولي" في وزارة الخارجية الإسرائيلية بوصفه خريج "القيادة الاجتماعية" في المركز. كما كان من المفترض أن تكون مشاركته الأولى من نوعها كزعيم أجنبي.

وبحسب صحيفة "هآرتس"، فإن انتقادات من قبل المعارضة قد وجهت له، بسبب شبهات بالفساد وقمع مظاهرات ضده بعنف.

وكان قد أدى انتخابه لولاية ثانية في كانون الأول/ ديسمبر الماضي إلى اندلاع مظاهرات عنيفة في هندوراس، وذلك بعد أن تحدثت هيئات رقابة دولية عن فساد في الانتخابات الأمر الذي مكنه من الفوز بفارق بسيط. وبحسب منظمات حقوقية فقد قتل نحو 22 شخصا خلال المظاهرات برصاص قوأت الأمن.

وكانت قد نقلت الصحيفة عن مصدر في الخارجية الإسرائيلية قوله، صباح اليوم، إنه من المحتمل أن يتراجع هرنانديس عن نيته المشاركة في الحفل.

وكانت قد دافعت ميري ريغيف بوصفها رئيسة "اللجنة للاحتفالات والرموز" عن رئيس هندوراس، وقالت إنه إذا اختار عدم المجيء بسبب هجوم المعارضة المحلية عليه فإن ذلك سيكون بمثابة انضمام للمعارضة إلى حركة مقاطعة إسرائيل (BDS).

وادعت ريغيف أن هرنانديس قد انتخب في انتخابات ديمقراطية للمرة الثانية، وكان مرحبا به من قبل الرئيسين الأميركييين، باراك أوباما ودونالد ترامب، إضافة إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

يذكر أن رئيسة "ميرتس"، تمار زندبيرغ، كانت قد توجهت إلى ريغيف بطلب إلغاء مشاركة هرنانديس في الحفل، باعتبار أنه مسؤول عن انتهاك حقوق الإنسان في بلاده.