إصابة 6 مواطنين بينهم مسعف في اليوم 11 لمسيرة العودة

أصيب 6 مواطنين في مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على الحدود الشرقية لقطاع غزة في اليوم 11 لمسيرة العودة الكبرى.

وأوضح المتحدث باسم الصحة أشرف القدرة في بيان صحافي اليوم الاثنين، إصابة 6 مواطنين بجراح وصفت بالمختلفة وتوزعت كالتالي: إصابة واحد شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة و4 مواطنين شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع وواحد شمال القطاع.

وبين القدرة أن من بين الإصابات مسعف يعمل في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أكدت ارتفاع أعداد شهداء مسيرة العودة في غزة إلى 30 شهيدًا منذ إطلاق فعالياتها.