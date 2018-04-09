ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

7 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

إصابة 6 مواطنين بينهم مسعف في اليوم 11 لمسيرة العودة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:28 - 09 ابريل 2018
اصابات برصاص الاحتلال شرق جباليا اصابات برصاص الاحتلال شرق جباليا
مشاركة

أصيب 6 مواطنين في مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على الحدود الشرقية لقطاع غزة في اليوم 11 لمسيرة العودة الكبرى.

وأوضح المتحدث باسم الصحة أشرف القدرة في بيان صحافي اليوم الاثنين، إصابة 6 مواطنين بجراح وصفت بالمختلفة وتوزعت كالتالي: إصابة واحد شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة و4 مواطنين شرق مدينة خانيونس جنوب القطاع وواحد شمال القطاع.

وبين القدرة أن من بين الإصابات مسعف يعمل في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أكدت ارتفاع أعداد شهداء مسيرة العودة في غزة إلى 30 شهيدًا منذ إطلاق فعالياتها.

متعلقات