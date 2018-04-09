جنود الاحتلال يوثقون نشوتهم في قنص فلسطيني أعزل

تتناقل مجموعات "واتساب" "إسرائيلية" ومواقع "إسرائيلية" شريطا يظهر استهداف أحد قناصة جيش الاحتلال لشاب فلسطيني أعزل كان يقف قرب السياج الحدودي، من المرجح أنه جنوبي قطاع غزة، بينما يصرخ الجنود منتشين بإصابته.

ولم يتضح تاريخ تصوير الجريمة التي يبدو أنه تم تصويرها عبر عدسة مهداف أحد القناصة، كما لم يتضح مصير الشاب الفلسطيني.

وبحسب الشريط، فإن الجنود والضباط الواقفين إلى جانب القناص طلبوا منه إطلاق النار على الشاب الفلسطيني لحظة توقفه.

ويظهر في الشريط الشاب الفلسطيني وهو يسقط أرضا، ويسارع إليه عشرات الشبان الفلسطينيين لنقله من المكان، بينما يصرخ جنود الاحتلال منتشين بالإصابة وبتوثيق الحدث.

وبحسب الشريط أيضا، فإن أحد الجنود تحدث عن إصابة الشاب برصاصة في الرأس.

ولا يخفي الجندي المصور فرحته بتوثيق مثل هذا الشريط.

ولم يؤكد جيش الاحتلال حقيقة ما حصل، إلا أنه بحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" فإن الجيش يقوم بفحص ذلك.

تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن جرائم الاحتلال في قطاع غزة تلقى إدانات دولية.