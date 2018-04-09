ترامب: سألتقي كيم جونغ أون في مايو أو بداية يونيو

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يخطط للقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في مايو أو بداية يونيو المقبل.

وقال ترامب للصحفيين قبل بداية اجتماع الحكومة: "سنلتقي في أي وقت من شهر مايو أو بداية يونيو، وأعتقد أنه سيكون هناك احترام كبير من قبل الطرفين، وآمل بأن نتمكن من عقد صفقة حول إخلاء كوريا الشمالية من السلاح النووي".

وأضاف ترامب أنه يأمل بأن تكون هناك علاقة بين الدولتين تختلف عما كان خلال سنوات طويلة.

هذا، وكانت كوريا الشمالية قد أعلنت استعدادها لعقد لقاء بين زعيمها والرئيس الأمريكي وبحث قضية نزع السلاح النووي.

وذكر مسؤول أمريكي لوكالة "رويترز" أمس الأحد أن هناك اتصالات سرية بين المسؤولين الأمريكيين والكوريين الشماليين، أكدت بيونغ يانغ خلالها بشكل مباشر رغبتها في عقد هذه القمة غير المسبوقة.