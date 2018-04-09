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"بيت سيلم": فيديوهات قتل الفلسطينيين تمت بدعم من نتانياهو وقادة الجيش

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 21:06 - 09 ابريل 2018
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في أعقاب نشر مقطع الفيديو الذي يظهر فيه جنود "اسرائيليين" يتلذذون في قنص شبان فلسطينيين قرب السياج الفاصل، قال الناطق باسم جيش الاحتلال: "إن مقطع الفيديو تم تصويره قبل اشهر".

 ورداً على الناطق باسم الجيش، اصدرت منظمة بيت سيلم الاسرائيلية بياناً قالت فيه إن هذا ليس اول مقطع فيديو يقتل فيه الجنود ابرياء فلسطينيين، فهناك مثل هذا المقطع مئات المرات اطلق فيها الجنود "الاسرائيليين" النار نحو المتظاهرين الفلسطينيين قرب السياج الفاصل.

و وفقاً للمنظمة، فإن كل عمليات القتل تمت  بدعم من حكومة نتنياهو وقيادة الجيش وكبار الضباط، و أن وعودات الناطق باسم الجيش بفتح تحقيق ليس له قيمة. 

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