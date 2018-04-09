سورية تحذر من التداعيات الخطيرة للاعتداءات الصهیونیة على أراضيها

حذرت سورية من التداعيات الخطيرة لاعتداءات كيان الاحتلال "الإسرائيلي" على أراضيها ودعمه المستمر للتنظيمات الإرهابية مؤكدة أن العدوان "الإسرائيلي" على مطار التيفور بريف حمص ما كان ليتم لولا الدعم للامحدود الذي تقدمه الإدارة الأميركية لهذا الكيان.

وجاء في رسالة وجهتها وزارة الخارجية والمغتربين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن اليوم إنه في إطار سياستها القائمة على ممارسة إرهاب الدولة وتقديم الدعم المستمر للمجموعات الإرهابية المسلحة وإمعانا منها في انتهاك قرار مجلس الأمن رقم /350/ لعام /1974/ المتعلق بفصل القوات وقرارات مجلس الأمن والصكوك الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب أقدمت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الاثنين الـ/9/ من نيسان /2018/ على الاعتداء مجددا على أراضي الجمهورية العربية السورية عبر قيام طائرات /اف 15/ "إسرائيلية" بإطلاق صواريخ من الأجواء اللبنانية على مطار التيفور في محافظة حمص حيث تمكنت وسائط الدفاع الجوي السوري من إسقاط بعض هذه الصواريخ وقد نجم عن هذا الاعتداء استشهاد وجرح عدد من المواطنين السوريين".