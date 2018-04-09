وفد دبلوماسي قطري في السعودية تحضيرا لزيارة الشيخ تميم

ذكر موقع عمون الأردني أن وفدا دبلوماسيا قطريا غادر الأردن متجها إلى السعودية بهدف التحضير لزيارة أمير قطر تميم بن حمد للمملكة.

وأشار الموقع إلى أن الوفد القطري سيقوم بترتيب زيارة للأمير هي الأولى منذ قطع العلاقات بين السعودية وقطر، بهدف حضور القمة العربية المنوي عقدها في مدينة الظهران.

وكان الأمير تميم تلقى دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحضور القمة في بادرة أعدت مهمة لترطيب الأجواء وإعادة العلاقات الدبلوماسية بعد قطيعة دامت قرابة سنة.

وغادر الوفد عبر طيران الملكية الأردنية من مطار الملكة علياء الدولي.