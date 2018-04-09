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نتنياهو يهدد غزة مجدداً: سنستهدفهم قبل أن يستهدفونا

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 19:32 - 09 ابريل 2018
نتنياهو نتنياهو
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قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو ملمحا لما نسب لسلاح الجو الاسرائيلي  بقصف قاعدة عسكرية للجيش السوري فجر اليوم: " إن ما يحدث هنا يمكن تلخيصه بكلمة واحدة: " امن سيدروت و غلاف غزة  و النقب و مستقبل اسرائيل".

و أضاف قائلاً: "هناك المقولة العبرية البسيطة جدا والتي تقول أن من يريد ان يستهدفك اسرع باستهدافه، ونحن بما يتعلق بقطاع غزة  لن نسمح لاحد استهداف امننا، و سوف نستهدفهم قبل ان يستهدفونا".

و وفقاً لأقوال نتنياهو، فإن أمن الحاضر هو ضروري لأمن المستقبل.

جاءت تصريحات نتنياهو خلال مؤتمر عقده في مستوطنة سديروت.

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