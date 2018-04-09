جيش الاحتلال يدعو جنوده لزيارة المسجد الأقصى

وجه سلاح التعليم التابع لجيش الاحتلال دعوة لقادة الوحدات العسكرية والعملياتية المختلفة في الجيش إلى إعداد رحلات تجوالية لجنودهم في القدس.

ووفقا لموقع القناة السابعة، فإن الحديث يدور عن اقتراح يعتبر الأول من نوعه من بين قائمة الرحلات التجوالية السنوية التي يقترحها سلاح التعليم للوحدات المختلفة بجيش الاحتلال.

وأوضحت مصادر مسؤولة في سلاح التعليم بأن الهدف من الرحلة التجوالية يتمثل في تعميق ثقافة الأديان لدى جنود جيش الاحتلال، حيث ستتضمن الرحلة زيارة مسجد الصعود وأكثر من عشر كنائس مختلفة في جبل الزيتون شرق القدس.

كما ستتضمن الرحلة الوقوف على المحطات التي زارها سيدنا عيسى عليه السلام، بالإضافة إلى أبرز الشخصيات الدينية في الدين المسيحي وغيرها من الفعاليات التي ستعزز ثقافة الجنود بالديانة النصرانية.

هذا وسيجري الجنود في إطار الرحلة التجوالية المقترحة من قبل سلاح التعليم زيارة للمسجد الأقصى، حيث ستتضمن تثقيف الجنود عن "أمجاد الهيكل المزعوم" .