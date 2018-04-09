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الإعلام العبري: سقوط صاروخ أطلق من غزة جنوب الأراضي المحتلة

  • فلسطين اليوم - متابعة
  • 18:15 - 09 ابريل 2018
سقوط صاروخ من غزة سقوط صاروخ من غزة
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ذكرت مصادر إعلامية عبرية، أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة، اليوم الاثنين، سقط في منطقة مفتوحة جنوب الأراضي المحتلة المحاذية للقطاع.

وأوضحت المصادر أن صافرات الإنذار لم تعمل مع إطلاق الصاروخ.

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