الإعلام العبري: سقوط صاروخ أطلق من غزة جنوب الأراضي المحتلة

ذكرت مصادر إعلامية عبرية، أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة، اليوم الاثنين، سقط في منطقة مفتوحة جنوب الأراضي المحتلة المحاذية للقطاع.

وأوضحت المصادر أن صافرات الإنذار لم تعمل مع إطلاق الصاروخ.