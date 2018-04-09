توريس يعلن الرحيل.. ويترك الباب مفتوحا

أعلن فيرناندو توريس، أن موسمه الجاري مع أتلتيكو مدريد سيكون الأخير له مع فريق العاصمة الإسبانية، دون أن يحدد وجهته المقبلة.

وقال توريس، الاثنين، أثناء ظهوره في حدث ترويجي في مدريد: "أريد أن انتهز الفرصة لأؤكد أن هذا هو موسمي الأخير مع النادي. شعرت أن علي إبلاغ الجماهير بذلك، لأنهم أعطوني الكثير من الحب والقوة".

ويخوض توريس (34 عاما و110 مباراة دولية) فترته الثانية مع أتلتيكو مدريد، وظهر اللاعب الدولي أساسيا مع الفريق هذا الموسم في 3 لقاءات فقط.

وتابع "النينيو" بطل كأس العالم 2010 مع منتخب إسبانيا: "أعتقد أن هذا الوقت الصحيح (للرحيل). ليس من السهل اتخاذ القرار لكن بإمكانكم رؤية الدور الذي ألعبه، وهو صغير جدا، لذلك ربما هو الوقت لإفساح المجال للآخرين".

إلا أن لاعب ليفربول وتشلسي الإنجليزيين سابقا أضاف: "أشعر أن بإمكاني تقديم شيء ما كلاعب كرة قدم لكن ليس هنا. أعتقد أن هذا أمر مهم بالنسبة لي قبل اتخاذ هذا القرار".

وسجل توريس لأتلتيكو مدريد 113 هدفا في 330 مباراة، منذ ظهر لأول مرة مع الفريق عام 2001.