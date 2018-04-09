انتخاب فلسطين نائباً لرئيس اتحاد رجال الأعمال العرب

انتخبت الهيئة العامة لاتحاد رجال الأعمال العرب، رئيس اتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين سمير زريق، نائبا لرئيس اتحاد رجال الأعمال العرب.

وكانت الهيئة العامة لاتحاد رجال الأعمال العرب عقدت اجتماعها السنوي لمناقشة التقارير المالية والإدارية للاتحاد، وتشكيل مجلس الإدارة الجديد، بمشاركة اتحادات وجمعيات رجال الأعمال من مختلف الدول العربية.

وتم إعادة انتخاب حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الاردنيين رئيساً للاتحاد، وزريق نائبا للرئيس، وثابت الطاهر أميناً عاماً للاتحاد، وانتخاب طارق الشريف رئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية نائباً ثانياً.

وقال زريق إن انتخاب اتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين نائباً لرئيس اتحاد رجال الأعمال العرب يأتي تأكيداً على الدور الريادي والمتميز الذي تلعبه فلسطين على مستوى مجتمع الأعمال العربي، وامتداداً لمرحلة طويلة من الدور الفلسطيني في قيادة اتحاد رجال الأعمال العرب.

وأضاف إن اتحاد رجال الأعمال الفلسطينيين كان من المؤسسين لاتحاد رجال الأعمال العرب منذ العام 1997، ووجودنا كنائب لرئيس اتحاد رجال الأعمال العرب يحتم علينا تحمل مزيدا من المسؤوليات تجاه أصحاب الأعمال الفلسطينيين، وتوسيع دائرة المسؤولية لتشمل أصحاب الأعمال في مختلف الدول العربية، إضافة إلى إتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص الفلسطيني لتحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي مع عمقنا العربي.

دعا ملتقى رجال الأعمال العرب إلى تأسيس صندوق إنقاذ عربي يقوم بتمويل مشاريع إعمار للدول العربية التي شهدت دمارا في كل القطاعات، بحيث يكون للصناديق السيادية العربية ولرجال الأعمال العرب دور أساسي في تمويله.