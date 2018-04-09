وزير الصحة: دعم مستشفيات القدس أولوية وطنية وصحية

أكد وزير الصحة جواد عواد، أن دعم المستشفيات المقدسية هو أولوية وطنية وصحية، وأن وزارة الصحة تعتبر مستشفيات القدس ضمن شبكة المستشفيات الحكومية، مشددا على توجيهات سيادة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله بدعم ومساندة مستشفيات العاصمة القدس.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير عواد في مكتبه بمدينة رام الله، مساء اليوم الاثنين، مدير عام مستشفى المقاصد بسام أبو لبدة والمدير الطبي للمستشفى عز الدين حسين ياسين.

وجدد الوزير عواد تأكيده على إيلاء المستشفيات المقدسية وعلى رأسها مستشفى المقاصد، الأولوية في تحويل المرضى من وزارة الصحة، وقال "إن مستشفى المقاصد هو أول وجهة لتحويل المرضى من كافة المحافظات الشمالية والجنوبية لتلقي العلاج ".

وهنأ وزير الصحة، الدكتور أبو لبدة بتعينيه مديرا عاما لمستشفى المقاصد، كما هنأ الدكتور عز الدين ياسين بتعينيه مديرا طبيا للمستشفى، متمنيا لهما مزيدا من التطور والتقدم في خدمة المرضى.

بدوره، أعرب أبو لبده عن عميق شكره لوزير الصحة وكافة الكوادر العاملة في الوزارة على ما يقدمونه من دعم ومساندة لمستشفى المقاصد، مشيرا إلى المعيقات التي تعترض المستشفى والمضايقات المستمرة من قبل سلطات الاحتلال، وعرقلتها وصول بعض المرضى إليه.

وشدد على العلاقة التكاملية التي تربط مستشفى المقاصد بوزارة الصحة، وأشاد بالتطور والنهضة الشاملة التي يشهدها القطاع الصحي الحكومي، مثمنا جهود الوزارة في توفير الخدمات الطبية للمواطنين في كافة محافظات الوطن.