بيان مهم لشركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة

أكدت شركة توزيع الكهرباء بمحافظات غزة، أن الشركة تواجه صعوبة بالغة في توفير الإيرادات اللازمة لتأمين الوقود لمحطة التوليد والايفاء بالتزاماتها المختلفة تجاه موردي الطاقة، وكذلك مصاريفها التشغيلية اللازمة لاستمرارها في تقديمها للخدمة الكهربائية.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي وصل "فلسطين اليوم نسخة عنه"، اليوم الاثنين، أن ما يحدث من ظروف اقتصادية وضغوطات مختلفة سيؤثر بشكل كبير على الاستمرار في تقديم خدماتها وسط خشيتها من عجزها عن القيام بمهامها الاعتيادية.

وأشارت الشركة في بيانها، إلى أن "وضعاً كهذا سيشكل خطورة بالغة على مجمل الأوضاع الإنسانية والحياتية والبيئية لسكان قطاع غزة، وسيكون له مخاطر وآثار ستطال كافة قطاعات الاستهلاك في القطاع نتيجة هذا العجز الكبير، خاصة قطاع المياه والخدمات الصحية والمرافق الطبية وكافة الخدمات الأساسية والإنسانية".

وأضافت: "يعتبر هذا التهديد هو أحد أكبر المخاوف التي تخشي من حدوثها الشركة، مما سيكون له بالغ التأثير على نطاق عملها مالياً وإدارياً وفنياً وسيضعف من قدرتها في الإيفاء بالتزاماتها وتنفيذ خططها التطويرية".

وناشدت شركة توزيع الكهرباء كافة الجهات الوطنية والسياسية بمختلف مواقعها إلى تحمل مسئولياتها لمعالجة هذا المستوى العميق للأزمة بأقصى سرعة ممكنة.

ودعت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإغاثية الدولية إلى ضرورة التحرك السريع والعاجل لوقف أي إمكانية لتدهور الخدمات الكهربائية وبالتالي توقف كافة الخدمات الحيوية المترتبة والمرتبطة بها.