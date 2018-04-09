الجيش اللبناني: 4 طائرات حربية إسرائيلية اخترقت مجالنا الجوي ليل الأحد

أعلن الجيش اللبناني إن 4 طائرات حربية إسرائيلية اخترقت المجال الجوي اللبناني، ليل الأحد، وحلقت فوق مدينة جونيه الساحلية، ثم توجهت شرقا باتجاه مدينة بعلبك قرب الحدود السورية.

وأضاف الجيش في بيان أن الطائرات بقيت في المجال الجوي اللبناني لمدة 10 دقائق، بدءا من الساعة 3:35، قبل أن تغادر.

واتهم الجيشان الروسي والسوري "إسرائيل" بالوقوف وراء هجوم صاروخي قبل فجر الاثنين، استهدف قاعدة "تيفور"، قائلين إن طائرتين إسرائيليتين أطلقتا 8 صواريخ من المجال الجوي اللبناني.

وأعلنت الدفاع الروسية، أن الضربة على مطار "التيفور" العسكري في سوريا شنتها طائرتان من طراز "اف-15" التابعة لسلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي، واصاب الهدف 3 صواريخ موجهة، بينما تمكنت الدفاعات الجوية السورية من تدمير 5 اخرى.

وقالت الدفاع الروسية في بيان اليوم الاثنين: "يوم 9 ابريل ما بين 3:25 و 3:53 بتوقيت موسكو قامت مقاتلتان إسرائيليتان، باطلاق 8 صواريخ موجهة من الاراضي اللبنانية دون الدخول الى الاجواء السورية. وتمكنت وحدات الدفاع الجوي السورية من تدمير 5 صواريخ موجهة".

أاضافت ان 3 صواريخ "استهدفت القسم الغربي من المطار"، مؤكدة "عدم وجود اصابات بين المستشارين الروس في سوريا".