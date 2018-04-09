مصادر: صرف رواتب موظفي السلطة في الضفة دون غزة

كشفت مصادر خاصة لـ"فلسطين اليوم" أنَّ الحكومة صرفت رواتب موظفي السلطة عن شهر آذار/ مارس الماضي، اليوم الاثنين، الضفة المحتلة، وسط انباء متضاربة عن إمكانية الصرف للموظفين في قطاع غزة.

وبدأ الموظفون العموميون في الضفة باستلام رواتبهم عن شهر مارس آذار الماضي عبر أجهزة الصراف الآلي، على أن تكون متوفرة في فروع البنوك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

وأفاد مراسلنا أن البنوك ضاعفت الحراسات والامن على فروعها في قطاع غزة عقب صرف رواتب السلطة في الضفة وعدم صرفها في غزة

وينتظر آلاف الموظفين الحكوميين التابعين للسلطة الفلسطينية في قطاع غزة على أبواب البنوك في محافظات قطاع غزة بانتظار أن يتم صرف رواتبهم عن شهر آذار/ مارس الماضي، في ظل تضارب الأنباء عن إمكانية صرفها من عدمها للقطاع.

وتأخرت رواتب الموظفين العموميين لقرابة أسبوع، دون أن توضح الحكومة الفلسطينية أسبابا لذلك، على الرغم من خروج إشاعات مرتبطة بفرض عقوبات على غزة وقطع الرواتب عنهم.

وكان الرئيس محمود عباس توعد مساء أمس قطاع غزة حال عدم تسلم السلطة لها بشكل كامل "الوزارات والدوائر والأمن والسلاح"، مهددًا بأنه "لكل حادث حديث، وإذا رفضوا لن نكون مسؤولين عما يجري هناك".

وتخصم السلطة منذ أكثر من عام ما بين 30- 50% من رواتب موظفيها في غزة دون الضفة، بذريعة الأزمة المالية وتداعيات الانقسام الداخلي، وهو ما أثار استياءً شديدًا لدى الموظفين.