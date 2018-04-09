للمرة الثالثة.. محمد صلاح "لاعب الشهر" في الدوري الانجليزي

توج النجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في شهر مارس بالدوري الإنجليزي الممتاز، التي تقدمها رابطة اللاعبين المحترفين ويحددها تصويت الجمهور.

وأحرز صلاح 6 أهداف في الدوري المحلي في مارس، معززا تألقه المستمر على طول هذا الموسم.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يحرز فيها صلاح (25 عاما) جائزة "لاعب الشهر"، بعد شهري نوفمبر 2017 وفبراير 2018.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 هدفا، فيما يترشح بقوة لجائزة أفضل لاعب في الدوري، التي سيتم الإعلان عنها نهاية هذا الموسم.