مستوطنون يخطون شعارات عنصرية جنوب الخليل

خط مستوطنون، اليوم الاثنين، شعارات عنصرية على لوحات إرشادية للطرق جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا راتب الجبور، بأن مستوطنين خطوا شعارات عنصرية على لوحات ارشادية للمرور بمحاذاة الطريق الالتفافي 60 المؤدية لمستوطنتي "شمعة"، و"عتنئيل" المقامتين على أراضي المواطنين، وممتلكاتهم جنوب الخليل، في منطقة واد العلالي قرب بلدة السموع.

وقام المستوطنون بخط شعارات تدعو "الموت للعرب، وتدفيع الثمن، والعرب كلاب"، وأخرى مطالبة بترحيل الفلسطينيين، كما احتوت العبارات على تهديدات بحق الأهالي.