الصحة: الجراحون بذلوا جهوداً مضاعفة لتلافي حالات البتر التي تعمدها قناصة الاحتلال

قالت وزارة الصحة، إن كوادرها الطبية والجراحية بذلت جهودًا مضاعفة لتلافي حالات البتر في الإصابات في صفوف المتظاهرين الذين استهدفهم قناصو جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال مسيرات العودة السلمية، والتي بدأت منذ يوم الجمعة 30 آذار الماضي.

وقال د. أحمد شتات مدير دائرة الأطباء بالإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة بغزة، إن جراحي وزارة الصحة المتخصصين في مجال الأوعية الدموية أجروا عدداً كبيراً من العمليات الكبرى والموسعة في سبيل تلافي حالات البتر.

وأضاف شتات أن طبيعة الاصابات توضح أنها كانت مقصودة في المكان والزمان بحيث أن الاصابات جاءت بالأطراف العلوية والسفلية، وكان عدد منها يهدف إلى القتل المباشر للمدنيين من خلال رصاصات قاتلة في الرأس والرقبة والصدر والبطن.

وأوضح أن وزارة الصحة بذلت جهودًا مكثفة في سبيل الاستعداد ليوم الجمعة، حيث عمدت إلى تجهيز مستشفياتها ووقف العمليات المجدولة والاقتصار على العمليات الطارئة ونشر الخيم الطبية الميدانية لمنع حدوث حالات ازدحام كبيرة في المستشفيات، والعمل على التعامل مع الإصابات الواردة على صعيد كبير من الكفاءة والخبرة وهو ما قلص حالات البتر إلى حالة بتر واحدة.

وناشد شتات إلى ضرورة التدخل العاجل لإيجاد حل لأزمة الأدوية والمهام الطبية في مرافق وزارة الصحة بغزة، مشيراً إلى أنه لا غنى عنها في سبيل إنقاذ أرواح الجرحى والمصابين من الاعتداءات الإسرائيلي.

واستشهد 30 فلسطينيًا وأصيب نحو 2900 بالرصاص الحي والاختناق بينهم 79 بحالة خطرة خلال 11 يومًا، جراء قمع قوات الاحتلال حراك العودة.