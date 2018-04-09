الاحتلال يصدر 33 أمر اعتقال إداري بحق أسرى بينهم سيدة

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 33 أمر اعتقال إداري بحقّ أسرى، بينهم سيّدة، في الفترة ما بين 25 آذار الماضي، وحتى الثاني من نيسان الجاري.

وأوضح محامي نادي الأسير محمود الحلبي، اليوم الاثنين، أن الاحتلال أصدر أمرا بحقّ الأسيرة خديجة جبريل ربعي (30 عاما)، من مدينة يطا، وذلك لمدّة شهرين، علماً أنها معتقلة إدارياً منذ 10 تشرين الأول 2017، وهي أم لخمسة أطفال.

وأضاف المحامي أن من بين الأوامر (12) أمراً صدرت بحقّ أسرى لأول مرة أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

يذكر أن الأوامر صدرت بحقّ كل من:

1. مؤيد رفعت كنعان، رام الله، 4 أشهر أمر جديد

2. محمد اسحق أبو هشهش، الخليل، 6 أشهر تمديد

3. نضال جمال هندية، رام الله، 4 أشهر تمديد

4. ليث زياد عواودة، الخليل، 4 أشهر تمديد

5. أحمد عبد الباسط أبو ريا، الخليل، 3 أشهر تمديد

6. أحمد مصطفى زيد، رام الله، 4 أشهر أمر جديد

7. كامل محمد افطيل، الخليل، 6 أشهر أمر جديد

8. محمد محمد أبو عطايا، رام الله، 3 أشهر تمديد

9. هاني محمد مفارجة، رام الله، 4 أشهر تمديد

10. محمد سالم السلايمة، الخليل، 6 أشهر أمر جديد

11. طارق عدنان جمال، رام الله، 6 أشهر أمر جديد

12. إسلام عمر التميمي، الخليل، 4 أشهر أمر جديد

13. نضال خليل عفانة، بيت لحم، 4 أشهر أمر جديد

14. مارسيل عادل عاصي، رام الله، 3 أشهر أمر جديد

15. عبد الرحمن حسين غليس، رام الله، 6 أشهر تمديد

16. مهدي ناجح شرقاوي، جنين، 4 أشهر تمديد

17. راسم عباس عاصي، رام الله، 6 أشهر أمر جديد

18. مأمون عبد الكريم سمارة، رام الله، 6 أشهر تمديد

19. ناجح عبد الله دار عاصي، البيرة، 4 أشهر أمر جديد

20.سامي محمد جنازرة، الخليل، 4 أشهر تمديد

21. توفيق رفعت ربايعة، جنين، 4 أشهر تمديد

22. محمد نظمي جمل، الخليل، 4 أشهر تمديد

23. نضال أحمد أبو عياش، الخليل، 6 أشهر أمر جديد

24. محمد حمدي عويوي، الخليل، 6 أشهر تمديد

25. تيمور هشام برغوثي، رام الله، 4 أشهر تمديد

26. سليم طه غنام، رام الله، 4 أشهر أمر جديد

27.عدي إبراهيم بهنج، رام الله، 6 أشهر تمديد

28. خديجة جبريل ربعي، الخليل، شهران تمديد

29. معاذ عصام أبو نصار، بيت لحم، 6 أشهر تمديد

30. مهدي سامي حجير، رام الله، 6 أشهر تمديد

31. علاء كامل بريوش، الخليل، 4 أشهر تمديد

32. رائد محمد الحلبية، القدس، 4 أشهر تمديد

33. أحمد كمال الجعبري، جنين، 6 أشهر تمديد