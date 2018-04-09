الصحة: طواقم العلاج الطبيعي تنجح لأول مرة في انقاذ حياة المصابين

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين، نجاح تجربتهم ولأول مرة في تفعيل دور فرق طواقم العلاج الطبيعي لإنقاذ حياة المصابين داخل أقسام الطوارئ في مجمع الشفاء الطبي.

وقد أوضح د.أحمد النجار رئيس قسم العلاج الطبيعى في مجمع الشفاء الطبي، أن طواقم العلاج الطبيعي تعاملت مع أكثر من 30% من الاصابات الغير جراحية التي وصلت أقسام طوارئ المجمع منذ أحداث مسيرة العودة ,مما أسهم في افساح المجال لتقديم الخدمات الصحية لأعداد المصابين التي كانت تتوافد على مدار الساعة.

وأشار إلى أن طواقمه التي انتشرت في أقسام المجمع و خاصة الطوارئ تمكنت من التعامل مع حالات إصابات التدافع وإصابات استنشاق الغازات السامة، إلى جانب مساهمتها في تقييم الحالات وفرزها وتحديد احتياجاتها الطبية الأمر الذى خفف عن الطواقم الطبية عبء كبير من الحالات وسرعة إفراغ الحالات من أقسام الطوارئ.

ودعا النجار، إلى تعزيز دور أخصائي العلاج الطبيعي وخاصة في الحروب والأحداث الجارية، وتعميم هذه التجربة على باقي المستشفيات في قطاع غزة بعد نجاح تجربتها في مجمع الشفاء الطبي.