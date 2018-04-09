الهيئة العليا: فعالياتنا السلمية مستمرة والجمعة المقبلة لحرق علم "إسرائيل"

أكدت الهيئة الوطنية العليا لمخيم ومسيرة العودة وكسر الحصار، اليوم الاثنين، على مواصلة فعالياتها الشعبية السلمية، واعتبار يوم الجمعة القادم يوماً للاحتشاد الشعبي تحت عنوان ( رفع علم فلسطين وحرق علم الاحتلال).

وثمنت الهيئة، في بيان صحفي عقب اجتماعها الدوري لتقييم فعاليات مسيرات العودة المتواصلة للأسبوع الثاني على التوالي، مشاركة جماهير شعبنا الفلسطيني في فعاليات مخيمات ومسيرات العودة في كافة المناطق ومخيمات العودة، وإصرار جماهير شعبنا على التواجد بقوة في الميدان في رسالة واضحة للعالم بأن شعبنا الفلسطيني موحداً في تصديه للاحتلال.

كما جددت الهيئة رفضها لمشاريع التصفية للقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها ما يُسمى " صفقة القرن" أو الحلول الإقليمية أو الحلول المؤقتة، ورفض المواقف الأمريكية تجاه قضية القدس واللاجئين.

وحيت الهيئة الوطنية أرواح شهداء العودة الأبطال الذين ارتقوا شهداءً للشعب والوطن والعودة وكسر الحصار، كما حيت الجرحى البواسل وتمنت لهم الشفاء العاجل.

وأكدت الهيئة الوطنية العليا لمخيم ومسيرة العودة على أهداف مسيرات العودة، باعتبارها وسيلة كفاحية شعبية سلمية مستمرة، وتعبّر عن رغبة الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها قسراً.

كما أكدت الهيئة على الطابع الشعبي الوطني الوحدوي تحت راية العلم الفلسطيني فقط، ومرجعية قيادية واحدة وضرورة أن تشمل فعالياتها كافة أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج في رسالة موحدة حول وحدة الشعب والقضية الوطنية الفلسطينية، وحق شعبنا في تصعيد المقاومة الشعبية والنضال الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

وتوجهت الهيئة بنداء إلى أبناء شعبنا وأمتنا العربية وأحرار العالم من أجل إسناد مسيرات العودة، محذرين من اللقاءات التطبيعية الرسمية وغير الرسمية مع العدو، وتدعو الشعوب العربية وأحرار العالم إلى تعزيز مقاطعة دولة الاحتلال على كافة الصعد وخاصة المقاطعة الاقتصادية والتظاهر أمام سفاراته، والمطالبة بطرد السفراء.