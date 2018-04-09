تضارب الأنباء بشأن صرف رواتب موظفي السلطة ..ولا معلومات مؤكدة بعد

تضاربت الأنباء بشأن صرف رواتب موظفي السلطة منذ صباح اليوم الاثنين ، فبعد تأكيد مصادر فلسطينية مسؤولة برام الله، أنه لا موعد محدد حتى الآن عن صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة، أكدت مصادر بنكية أن معلومات أولية عن صرف الرواتب مساء اليوم .

وأشارت مصادر مطلعة أن رواتب موظفي السلطة برام الله ستصرف ظهر اليوم في حين لا معلومات بشأن موعد صرف رواتب غزة ، إلا أن المصادر المطلعة في غزة تؤكد صرف الرواتب مساءً مع بدء صرف رواتب المتقاعدين العسكريين قبل قليل.

يُشار إلى أن حالة البلبة والتضارب في قطاع غزة ناتج عن جملة من التصريحات التي أربكت الموظفين وجعلتهم ورقة للتلاعب في أرزاقهم لتصل إلى حلول لانهاء الانقسام .