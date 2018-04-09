حماس:الاحتلال يريد خلط الأوراق من خلال القصف وللتغطية على جرائمه

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس فوزي برهوم اليوم الاثنين , ان قصف الاحتلال "الإسرائيلي" لمواقع المقاومة في غزة يعكس عمق الأزمة الداخلية وحالة الإرباك التي يعيشها الكيان الصهيوني جراء نجاح الجماهير الفلسطينية في "مسيرات العودة وكسر الحصار" في كسر هيبته وفضح جرائمه وتطوير أدوات المواجهة والنضال الشعبي.

وقال برهوم :" اذا أراد الاحتلال بهذا التصعيد أن يخلط الأوراق كي يغطي على أزمته وجرائمه بحق المتظاهرين العزل وقتله الأطفال والصحفيين، وهذا لن يزيد أبناء شعبنا الفلسطيني إلا إصرارًا على الاستمرار في هذه الفعاليات والمواجهات حتى انتزاع حقوقه وإنهاء معاناته".