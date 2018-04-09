"اسرائيل"تقصف "التيفور"والدفاعات الجوية السورية تصد 5 صواريخ من اصل 8

اعلنت الدفاع الروسية، أن الضربة على مطار "التيفور" العسكري في سوريا شنتها طائرتان من طراز "اف-15" التابعة لسلاح الجو في جيش الاحتلال الاسرائيلي، واصاب الهدف 3 صواريخ موجهة، بينما تمكنت الدفاعات الجوية السورية من تدمير 5 اخرى.

وقالت الدفاع الروسية في بيان اليوم الاثنين: "يوم 9 ابريل ما بين 3:25 و 3:53 بتوقيت موسكو قامت مقاتلتان اسرائيليتان، باطلاق 8 صواريخ موجهة من الاراضي اللبنانية دون الدخول الى الاجواء السورية. وتمكنت وحدات الدفاع الجوي السورية من تدمير 5 صواريخ موجهة".

واضافت ان 3 صواريخ "استهدفت القسم الغربي من المطار"، مؤكدة "عدم وجود اصابات بين المستشارين الروس في سوريا".