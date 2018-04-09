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الاحتلال يفرج عن الأسير "الهريمي" بعد انتهاء محكوميته

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:41 - 09 ابريل 2018
الاحتلال يفرج عن الأسير "الهريمي" بعد انتهاء محكوميته الاحتلال يفرج عن الأسير "الهريمي" بعد انتهاء محكوميته
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 أخلت سلطات الاحتلال الاسرائيلية مساء اليوم الاحد، سراح الشاب عماد عياد الهريمي من سكان بيت لحم وذلك بعد ان انهى محكوميته البالغة 16 شهراً في السجون الاسرائيلي بتهمة المشاركة في اعمال مقاومة الاحتلال.

وجرى للاسير الهريمي حفل استقبال حاشد نظمته القوى والفعاليات في المدينة، شارك فيه اصدقاء وذوي الاسير الهريمي.

ونظمت مسيرة سيارات بعد وصول الهريمي المدينة جابت العديد من الشوارع وصولا الى منزل عائلته في بيت لحم، رفع المشاركون فيها صور الاسير ولافتات تندد بسياسات الاحتلال القمعية.

وكان من المفترض ان يطلق سراح عياد يوم الجمعة الماضي، الا انه تم تأخير الافراج عنه لمدة يومين، حتى انتهى عيد الفصح اليهودي.

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