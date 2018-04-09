إصابة مسن بجروح خطيرة جراء حريق منزل شرق جنين

أصيب، اليوم الاثنين، مسن بجروح خطيرة، جراء حريق منزل في قرية ام التوت شرق جنين بالضفة المحتلة.
وذكر الدفاع المدني، أن المسن أصيب بجروح خطيرة جراء الحريق الذي شب في مخزن أسفل منزله فجرا، وجرى نقله إلى المستشفى، وعملت طواقم الإطفاء على إخماد النيران.
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