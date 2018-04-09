حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، عددا من المواطنين بينهم سيدة وقيادات من حركة حماس في الضفة والقدس.

في القدس اعتقل جنود الاحتلال كل من : محمد عجاج، يزن السلوادي، جهاد السلوادي، عبد الرحمن محسن.

اما في رام الله فقد اعتقل الاحتلال السيدة ابتسام عبد العزيز.

كما اعتقل في نابلس الاسير المحرر عوض الله اشتية والاسير المحرر اسيد عبد الجليل اشتية والاسير المحرر عمران خالد اشتية فيما اعتقل الاسير المحرر عبد الجبار جرارمن جنين.

وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين محمود أسعد ياسين، والاسير المحرر محمود خدرج في قلقيلية قبل ان تعتقلهما.

واقتحمت منزل الوزير السابق وصفي قبها في جنين وحققت معه ومع نجله اسامة.