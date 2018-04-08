إنستاغرام تعيد خدمة مشاركة الصور والفيديو القصير

بدأت خدمة مشاركة الصور والفيديو القصير إنستاغرام الاحد في اختبار عرض المنشورات وفق التسلسل الزمني، ضمن سلسلة تحديثات تمنح المزيد من التحكم في الصفحة الرئيسية.

ويلبي التحديث تطلعات مستخدمي التطبيق حول كيفية عرض المنشورات التي لا تسمح لهم بمتابعة المحتوى من الأقدم للأحدث.

وتتيح ميزة زر"المشاركات الجديدة" التي تتيح اختيار وقت التحديث، بدلًا من حدوثه تلقائيًا، وأوضحت المنصة أن المشاركات الجديدة ستظهر عند النقر على الزر الجديد أعلى الصفحة الرئيسية لضمان مرونة الاستخدام والاستمتاع.

كما يعمل هذا التحديث لضمان آخر المشاركات وأكثر المتابعات لأي مستخدم هي التي تظهر أولاً في الصفحة الرئيسية، مما يتيح للمستخدمين رؤية كافة المنشورات في وقتها الحالي بدون تفويت أي جديد.

وقالت إنستاغرام في منشور على مدونتها "نطرح بعض التغييرات لمنحك المزيد من التحكم في الصفحة الرئيسية وضمان أن تكون المشاركات التي تراها في الوقت المناسب".

وأضافت "لقد سمعنا أنه قد تشعرون بالانزعاج حينما يجري تحديث الصفحة الرئيسية وتُنقلون تلقائيًا إلى أعلى الصفحة. لذلك، سنختبر اليوم زر المشاركات الجديدة".

وذكرت المنصة أنها تعتزم خلال الأشهر المقبلة مشاركة المزيد من التحديثات التي تجريها للصفحة الرئيسية، تحقيقًا لهدفها الذي يسعى أن يكون التطبيق المنصة الأفضل للتواصل الاجتماعي.

يذكر ان إنستاجرام إنتقلت من نظام عرض المنشورات حسب الترتيب الزمني في يونيو/حزيران 2016، لكن التغيير لم يرق لأغلب المستخدمين.

وكانت إنستاغرام اعلنت السبت دعم روابط الوسوم والملفات الشخصية للآخرين ضمن النبذة. وتوفر شبكات التواصل الاجتماعي للمستخدمين قسمًا ضمن الملفات الشخصية تتيح لهم مشاركة نبذة عنهم، وتلعب تلك النبذات دورًا مهمًا في إقناع الآخرين بمتابعة الحساب، ولأن كثيرًا من المستخدمين يضمنون النبذة وسومًا تهمهم أو رابط جهة العمل التي يعملون لديها قررت إنستاغرام مساعدتهم.