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5 إصابات بحادث سير في وسط قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:18 - 08 ابريل 2018
ارشيفية ارشيفية
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أصيب خمسة مواطنين، مساء اليوم الأحد، جراء حادث سير وقع وسط قطاع غزة.

وذكر شهود عيان، أن حادث سير وقع بين مركبتين قرب مدخل مخيم البريج وسط القطاع، أدى إلى إصابة خمسة مواطنين، وصفت مصادر طبية حالتهم بالمتوسطة.

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