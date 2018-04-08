5 إصابات بحادث سير في وسط قطاع غزة

أصيب خمسة مواطنين، مساء اليوم الأحد، جراء حادث سير وقع وسط قطاع غزة.

وذكر شهود عيان، أن حادث سير وقع بين مركبتين قرب مدخل مخيم البريج وسط القطاع، أدى إلى إصابة خمسة مواطنين، وصفت مصادر طبية حالتهم بالمتوسطة.