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إصابة 10 مواطنين بنيران الاحتلال شرق القطاع

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:58 - 08 ابريل 2018
ارشيفية ارشيفية
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أصيب عشرة مواطنين، اليوم الأحد، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء مشاركتهم في مسيرة العودة شرق قطاع غزة.

وذكرت وزارة الصحة، أن أربعة مواطنين أصيبوا شرق جباليا، فيما أصيب ستة آخرون شرق غزة.

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