الاحتلال: لم نعثر على إثبات بأن مرتجى كان معه طائرة تصوير

فند جيش الاحتلال مزاعم ليبرمان حول تسيير الشهيد ياسر مرتجى طائرة تصوير كانت تحوم فوق الجنود يوم الجمعة الماضية.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلاً عن قيادة الجيش: "إنه وبعد الفحص والتحقيق لم يعثر الجيش على دليل يثبت مزاعم ليبرمان بأن مرتجى، كان قد طير حوامة صغيرة للتصوير فوق الجنود يوم الجمعة".

وقال ليبرمان يوم السبت "لا أعرف من هو، مصور فوتوغرافي، أم ليس مصور فوتوغرافي، أي شخص يستخدم الحوامات فوق جنود الجيش يجب أن يفهم أنه يعرض نفسه للخطر".

ومع ذلك -قالت الصحيفة، في التحقيقات التي أجراها الجيش، حتى الآن، لم يتم العثور على أن ياسر مرتجى استخدم الحوامات، من بين أشياء أخرى، وتبين كذلك أنه في يوم الجمعة، لم يتم استخدام أي حوامة للتصوير في اي من نقاط الاحتكاك في قطاع غزة.