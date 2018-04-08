ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الاحتلال يعتقل شاباً اجتاز الحدود من شمال قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 21:01 - 08 ابريل 2018
تسلل شبان تسلل شبان
مشاركة

أفادت وسائل الإعلام العبرية أن قوات الاحتلال اعتقلت شاباً فلسطينياً تسلل الى الداخل المحتل بإتجاه "شاعر هنيغف".

 لموقع "مفزاك" العبري فقد تم تحويل الشاب الى التحقيق لدى مخابرات الاحتلال.

متعلقات