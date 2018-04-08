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المحكمة الدولية تحذر الاحتلال من مغبة فتح تحقيق في جرائم ضد مدنيين

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 20:14 - 08 ابريل 2018
صورة أثناء استهداف الاحتلال للمشاركين في مسيرة العودة صورة أثناء استهداف الاحتلال للمشاركين في مسيرة العودة
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حذر المدعي العام في المحكمة الدولية في لاهاي،  باتو بنسودا  من ان المحكمة من الممكن ان تحقق في احداث العنف المستمرة منذ  20 مارس الماضي على الحدود بين الأراضي المحتلة عام 1948 وقطاع غزة، حيث استشهد 27 فلسطينياً،  واصيب الاف آخرين.

  وحسب اقوال، فإن العنف "الاسرائيلي" ضد مدنيين يمكن اعتباره  جريمة وفقا لقوانين المحكمة.

ومن اجل الالتفاف على الدعوات لفتح تحقيق في قتل "اسرائيل" لمدنين فلسطينيين، عين قائد هيئة الاركان "الاسرائيلي"، الجنرال غادي ايزنكوت طاقم تحقيق برئاسة قائد لواء الارشاد العميد موتي باروخ  للتحقيق لدراسة ان كان ممكنا  فتح تحقيق عسكري في الأحداث التي وقعت خلال الاسبوعين الماضيين مع قطاع غزة، والتي قتل أدت لاستشهاد عشرات الفلسطينيين، و إصابة الآلاف.

و بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن استخلص الطاقم بان هناك امكانية لفتح تحقيق، سيتم نقل المهمة لفتح التحقيقات للشرطة العسكرية  بقيادة النائب العسكري.

 واوضح الجيش بأن الطاقم سيعمل انطلاقا من تقديم غطاء لقوات الجيش المتمركزة على حدود قطاع غزة.

  يشار هنا بأن "اسرائيل" شكلت طاقم تحقيق مشابه بعد الحرب على غزة  في إطار ما تسميه "اسرائيل" عملية "الجرف الصامد"، و حتى اليوم لم يتم تقديم أي ضابط او جندي للمحاكمة.

 

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