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ديربي مدريد ينتهي على وقع التعادل بين الريال وأتلتيكو

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:56 - 08 ابريل 2018
الدوري الإسباني .. ديربي مدريد ينتهي على وقع التعادل الدوري الإسباني .. ديربي مدريد ينتهي على وقع التعادل
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انتهى ديربي مدينة مدريد بين الريال وضيفه أتلتيكو على وقع التعادل الإيجابي 1-1، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ومنح كريستيانو رونالدو التقدم لريال مدريد في الدقيقة 53، لكن أنطوان غريزمان أدرك التعادل للضيوف في الدقيقة 57.

وبهذا التعادل أصبح رصيد أتلتيكو 68 نقطة في المركز الثاني، ورصيد الريال 64 نقطة في المرتبة الثالثة.

وفي وقت سابق من هذا اليوم، ولحساب الجولة ذاتها تغلب ليفانتي على ضيفه لاس بالماس 2-1.

وسجّل لليفانتي كوكي وكامبانا (د35 و90+2)، وللاس بالماس دافيد غارسيا (د50).

وبذلك يوسع ليفانتي الفارق مع ديبورتيفو لاكورونيا صاحب المركز الثامن عشر (آخر مراكز الهبوط) إلى 8 نقاط عقب اقتناص النقاط المضاعفة من لاس بالماس التاسع عشر (21 نقطة).

وطرد من الفائز كوكي (د86 بتلقيه الإنذار الأصفر الثاني).

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