خبير بكشف عن أنواع الغازات السامة التي استخدمها الاحتلال ضد المتظاهرين

أكد الخبير في مجال المواد الخطرة، النائب أشرف جمعة، استخدام الاحتلال الإسرائيلي أنواع مُختلفة من الغازات السامة ضد المشاركين السلميين في مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأوضح جمعة أنه تم تحديد أحد هذه الأنواع وهو غاز "CN" وأخواته "CA" و"CS"؛ وهي غازات مُهيجة وتندرج تحت مُسمى "الغازات مسيلة للدموع"، استخدمهما الاحتلال بكثرة في الأيام السابقة، خاصة يوم الجمعة من كل اسبوع.

وأضاف أن الاحتلال قام بإطلاق هذه الغازات بشكل مباشر على جموع المتظاهرين من البنادق العادية خاصة في الجمعتين( الأولى، والثانية) من منصات مُثبتة على جيبات عسكرية، تنفجر بين المتظاهرين؛ البعض منها أصابت بشظاياها الملوثة بالمواد الكيميائية جروح نافذة وملوثة وحروقًا، بخلاف تأثيراتها الأخرى.

ولفت النائب جمعة إلى أن هذه التأثيرات تتركز على الإزعاج، وحرقة واحمرار وتهييج العنين وافراز الدموع، والغثيان والتقيء، نتيجة زيادة التركز ما تسبب في حالات إغماء، قد تؤدي لأضرار للمصابين بأمراض مزمنة؛ خاصة المصابين بأمراض الربو والجهاز التنفسي.

ونصح جمعة لتجنب الأضرار المستقبلية، مغادرة مكان التلوث لمدة ساعتين، وخلع الملابس عن الشخص المصاب تمامًا، وغسل الجلد والفم بالماء والصابون، حتى لا يساعد الغاز بالعبور لجسمه، بالإضافة لغسل العينين جيدًا والوجه بمحلول فسيولجي تركيبته "6%" بكربونات الصوديوم، "3%" كربونات الصوديوم، "1%" كلور البنزال كونيم.

وطالب جمعة وفد من منظمة خطر انتشار الاسلحة الكيميائية للقدوم لغزة للتحقيق في جريمة الحرب، التي تقوم بها "إسرائيل" أسوة بما حدث في سوريا وبريطانيا مؤخرًا، حسب بروتوكول جنيف عام 1925.