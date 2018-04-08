العالول: سلمنا المخابرات المصرية مطالب القيادة لإبلاغها لحركة حماس

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول الأحد، إن "إنجاز المصالحة الفلسطينية مسألة دائمة، وهي ملف رئيسي لن تتوقف الجهود من أجل إنجاحها".

وشدد العالول وهو نائب رئيس حركة فتح محمود عباس، على "وجود خطوات في هذا الموضوع، وهناك تواصل مع الإخوة المصريين، من أجل إنجاز هذه المسألة، وهم يبذلون جهدا كبيرا، ونأمل أن ينجح خلال الأيام القادمة".

وأكد العالول أنه تم تسليم المخابرات المصرية رسالة تحتوي على مطالب "القيادة الفلسطينية" لإبلاغها لحركة حماس خلال الأيام المقبلة، مضيفا أننا "ننتظر إجابات محددة من خلال الأخوة المصريين". بحسب موقع عربي 21.

وحول تفاصيل الرسالة والمطالب، رفض العالول الكشف عنها قائلاً: "ليس مناسبا تسليط الضوء عليها"، مؤكدا في الوقت ذاته أن "لها علاقة بإيقاف إهدار الزمن والوقت، وترتكز في هذا الاتجاه".

وبين العالول أن الرئيس "عباس يعقدا اجتماعا طارئا مع أعضاء اللجنة لمناقشة المستجدات السياسية الداخلية والخارجية".

وكانت وكالة الأناضول نقلت قبل يومين عن مصدر مسؤول في حركة حماس قوله، إن "المصالحة الفلسطينية لم تعد قائمة، ولا يمكن الاستمرار فيها وفق الطريقة التي يريدها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس".

وأكد المصدر ذاته، أن "حماس قدمت كل ما لديها لإنجاح المصالحة، لكن للأسف دون أن يجد عباس من يُلزمه بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في القاهرة".