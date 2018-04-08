تحريض ليبرمان ضد المدنيين في غزة يتواصل

واصل وزير حرب الاحتلال ، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد التحريض على أبناء شعبنا في قطاع غزة.

وتوعد ليبرمان في تصريحات للإذاعة العبرية، قطاع غزة بالقصف، وقال: "لا يوجد أبرياء في غزة ومرتجى قام بتشغيل طائرة مسيرة فوق الجنود الإسرائيليين وعرّض حياتهم للخطر".

وجدد ليبرمان في تصريحاته رفضه، مطالب تنادي بالتحقيق في اغتيال قناصة الاحتلال للزميل الصحفي ياسر مرتجى (30 عاما)، يوم الجمعة الماضي، وقال: إنها "الحماقة المعتادة التي نعرفها".

يذكر أن الصحفي مرتجى تعرض لإصابة قاتلة برصاص قناصة الاحتلال، خلال تغطية صحفية للاحتجاجات والمسيرات على السياج الحدودي لقطاع غزة، واستشهد متأثراً بجروحه السبت الماضي، ليرتفع عدد الشهداء في "جمعة الكاوتشوك" إلى 10شهداء، إضافة إلى إصابة (1354) آخرين منهم (491) بالرصاص الحي والمتفجر، بينهم (33) جريحاً بحالة خطيرة.