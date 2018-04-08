السيد نصر الله يشيد بمسيرة العودة وبطولات الغزيين

وجه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، اليوم الأحد، تحية للشعب الفلسطيني، وبالتحديد إلى أهالي غزة، لنضالهم بوجه الاحتلال الاسرائيلي في الأسابيع الماضية.

وقال السيد نصرالله خلال كلمة له خلال مهرجان "الوفاء للنصر" في مدينة النبطية، جنوب لبنان، "أوجه التحية إلى المرابطين على حدود غزة، وإلى الشعب الثائر والمظلوم والصامد والمقاوم في غزة، الذي زحف من أيام إلى حدود القطاع في مواجهة جيش الاحتلال وقدم عشرات الشهداء وألاف الجرحى"، مؤكداً ان التحركات الفلسطينية صفعة كبيرة لصفقة القرن.

واستشهد 31 فلسطينيًا وأصيب قرابة 2850 آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال مشاركتهم في "مسيرة العودة" السلمية التي انطلقت يوم الجمعة الثلاثين من آذار/ مارس الماضي قرب السياج الفاصل الذي يفصل قطاع غزة عن الأراضي المحتلة عام 1948، إحياءً للذكرى السنوية الـ 42 لـ "يوم الأرض".