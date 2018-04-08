"مجلي" يعلن عن منحة باسم الشهيد ياسر مرتجى لـ 20 ألف طالب بغزة

أعلنت مؤسسة البروفيسور عدنان مجلي التعليمية، اليوم، عن تقديم مساعدات مالية لعشرين ألف طالب جامعي في غزة مطلع الشهر المقبل، واعتماد عدة منح دراسية في مجال الصحافة والاعلام، تغطي كافة الرسوم الدراسية، تحت اسم "منحة الشهيد الصحفي ياسر مرتجى".

وقال البروفيسور عدنان مجلي، أن مؤسسته خصصت مساعدات مالية لعشرين ألف طالب من الفقراء في كل فصل دراسي. وأضاف: "ليس سرا أن أعدادا متزايدة من طلبة الجامعات في غزة غير قادرين على مواصلة الدراسة جراء الفقر والبطالة الناجمين عن الحصار، وعلينا جميعا أن نمد يد العون لهم ومساعدتهم في تحقيق أحلامهم في إكمال دراستهم الجامعية.

وبشأن منحة الشهيد ياسر مرتجى، قال البرفسور مجلي؛ "هذه المنحة تأتي تقديرا لدور الصحفيين الفلسطينيين في إيصال الحقيقة إلى العالم، ومساندة لهم في مواجهة ما يتعرضون له من مخاطر تصل إلى حد استهدافهم جسدياً، كما حصل مع الشهيد الصحفي المصور ياسر مرتجى".

وأضاف: "أن الهدف من المنحة هي تخليد ذكرى الصحفي الشهيد مرتجى من خلال منحة دراسية تعمل على المساهمة في تعزيز دور الصحافة الحرة في فلسطين".

وأضاف: "علينا جميعا أن نساند الشباب الفلسطيني الذي يتعرض للاعتداء والاستهداف أثناء عمله ونضاله من أجل حقوقه المشروعة وفِي مقدمتها الحرية والاستقلال".

وقال بأن شروط التقديم للمنحة وتفاصيلها في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للمؤسسة قريبا، وسيتم دراستها عبر لجنة مختصة، لاعتماد الطلبة المستفيدين خلال العام الدراسي القادم، بحيث تكون الأولوية للطلبة المتفوقين وذويي الظروف الاقتصادية الصعبة ومن كافة أنحاء الوطن بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.