مدفعية الاحتلال تستهدف أراضي المواطنين شرق جحر الديك

انتشلت الطواقم الطبية الفلسطينية أربع إصابات من منطقة جحر الديك شرق المحافظة الوسطى عقب تعرضها للقصف المدفعي بسبع قذائف من قبل مدفعية الاحتلال مساء اليوم.

وأفادت وسائل الإعلام "الإسرائيلية"، بوجود حدث أمني في منطقة السياح الأمني مع غزة، حيث أطلقت مدفعية الاحتلال القذائف صوب أراض في غزة، رداُ على إطلاق مجموعات مسلحة النيران على قوات الجيش.

وادعت وسائل الاعلام الإسرائيلية أن تبادلاً لإطلاق النار وقع بين عناصر مسلحة من غزة وجنود الاحتلال.

وذكرت القناة العاشرة "الإسرائيلية"، أن التصعيد أتى في أعقاب قيام 3 شبان فلسطينيين بتخطي السياج الأمني، وخلال ذلك حصل اشتباك مسلح ما بين جنود الاحتلال ومجموعة من المسلحين.

من جهتها، ذكرت صحيفة "معاريف" أن القصف ناتج عن اشتباك مع خلية مسلحة في المكان، بينما أفادت القناة الثانية "الإسرائيلية"، بأن مسلحين أطلقوا النار من أسلحة خفيفة على آليات هندسية تابعة للجيش على حدود غزة والجيش رد بقصف مدفعي.

يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ولليوم العاشر على التوالي يواصل استهدافه للشريط الحدودي لقطاع غزة، تحت حجج واهية، بهدف التصدي لفعاليات مسيرة العودة الكبرى التي انطلقت شرارتها في 30 آذار مارس الماضي.