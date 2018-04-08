ريال مدريد يحدد مدربا لخلافة زيدان

حدد نادي ريال مدريد الإسباني، أحد المدربين الكبار في الدوري الإنجليزي الممتاز، لتولي قيادة الملكي حال رحيل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب المرينغي نهاية الموسم الحالي.

وتراجعت نتائج ريال مدريد تحت قيادة زيدان في بداية الموسم الحالي بالليغا، وكذلك ودع كأس الملك مبكرًا، قبل أن يستعيد توازنه مؤخرًا ويصبح على بعد خطوة من التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو الأمل الأخير للمدرب الفرنسي في تحقيق بطولة هذا الموسم.

وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إن إدارة ريال مدريد ستتحرك لمحاولة التعاقد مع مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إذا تم الاستغناء عن خدمات زيدان في نهاية الموسم الحالي.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يعد الأكثر اهتمامًا بخدمات كلوب خاصة بعدما أثبت البالغ من العمر 50 عامًا نفسه في دوري الأبطال مع بوروسيا دورتموند حيث قاده إلى نهائي عام 2013، كما قدّم مسيرة رائعة مع ليفربول في نفس البطولة، وبات على أعتاب التأهل لنصف النهائي في الموسم الحالي.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرصة زيدان في البقاء كمدرب لريال مدريد ستكون مرتبطة بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.