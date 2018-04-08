الشبكة تطالب بتوفير الحماية للطواقم الصحية في مسيرة العودة السلمية

طالب القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية مساءلة ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي وقادته على جرائمه بحق شعبنا وبخاصة الاعتداءات التي ارتكبت بحق المشاركين المدنيين في مسيرات العودة السلمية، وبتوفير الحماية للطواقم الصحية وكذلك للمتظاهرين المدنيين المشاركين في المسيرات.

جاء ذلك خلال الوقفة والمؤتمر الصحفي الذي نظمه القطاع الصحي في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لإحياء يوم الصحة العالمي في مخيم العودة شرق غزة "دوار ملكة" بمناسبة يوم الصحة العالمي الذي يأتي هذا العام تحت عنوان التغطية الصحية الشاملة.

ورفع المشاركون يافطات تطالب بإنهاء الانقسام السياسي وتسلم حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها في قطاع غزة وفي مقدمتها وزارة الصحة لتوحيد المنظومة الصحية والنهوض بها.

وفي كلمته، أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوا أن العالم يحيي يوم الصحة العالمي في وقت يعاني أبناء شعبنا الفلسطيني الأمرين جراء ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في ظل فشل المجتمع الدولي حتى الآن في محاسبة ومسائلة الاحتلال على انتهاكاته بحق المدنيين الفلسطينيين في مسيرة العودة السلمية.

وقال الشوا نأتي اليوم في ظل هذه الانتهاكات والاعتداءات التي تمارسها قوات الاحتلال على المتظاهرين السلميين الذين جاءوا الى هذه المنطقة للمطالبة بحقوقهم الأساسية التي نص عليها القانون الدولي والإنساني ومنظومة حقوق الإنسان بأكملها.

وأدان الشوا استخدام الاحتلال القوة المفرطة والمميتة في استهداف المدنيين و الصحفيين واستشهاد الصحفي ياسر مرتجي الذي قدم الحقيقة وكشف زيف ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات في مسيرة العودة مبيناً أن الطواقم الطبية في المنظمات الأهلية الصحية كانت ولا زالت تعمل إلى جانب وزارة الصحة والهلال الأحمر من أجل تقديم الخدمات الطبية رغم قلة ما يتوفر لديها من خدمات.