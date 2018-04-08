خانة الفحص: أسماء المستفيدين من مشروع تكافل - تفاصيل القسائم الشرائية

نشر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية الإسلامية للتنمية والتكافل الاجتماعي (تكافل)، أسماء جميع المستفيدين من مشروع القسائم الشرائية (التسوق المباشر)، التي أعلنت عنه نظرًا للأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع، وإنطلاقًا من جهودها الوطنية لدعم صمود أبناء شعبنا.

وتسعى اللجنة إلى تحقيق تنمية اقتصادية ومجتمعية مستدامة من خلال مكافحة الفقر والبطالة وتمكين الشباب والفئات المهمشة في تحسين سبل عيشهم.

جدير بالذكر، أن مشروع القسائم الشرائية استهدف 30 ألف قسيمة شرائية على عوائل مستورة في القطاع ممن انطبقت عليهم معايير المشروع، وذلك عبر خدمة التسوق المباشر، من خلال مراكز تجارية في محافظات القطاع كافة.

وتتراوح أسعار القسائم الشرائية من 100 شيكل إلى 300 شيكل، وفقاً لعدد أفراد رب العائلة.

ويمكنكم الاطلاع على أسماء المستفيدين من خلال زيارة الرابط التالي: أضغط هنا